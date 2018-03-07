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Porno yıldızı, ABD Başkanı Trump'a dava açtı

Porno yıldızı, ABD Başkanı Trump'a dava açtı.16365
  • Giriş : 07.03.2018 / 17:57:00
  • Güncelleme : 07.03.2018 / 17:57:19

Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.

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Göreve geldiği günden bu yana dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.

Basında yer alan ve ikili arasında 2016 seçim kampanyası öncesi yapıldığı belirtilen 'gizlilik anlaşması''nın geçerli olmadığını söyleyen Daniels, söz konusu anlaşmanın Trump tarafından hiçbir zaman imzalanmadığını ileri sürdü.

Trump'ın avukatı daha önce Daniels'e 'sus payı' olarak 130 bin dolarlık ödeme yapmış olduğunu kabul etmişti. Ne var ki, açılan davada Daniels bunu da kabul etmeyerek sadece 'susması için korkutulduğunu' söylüyor.

Daniels 2011 yılında verdiği bir röportajda Trump'ın eşi Melania'nın en küçük oğulları Barron'ı 2006'da dünyaya getirmesinden altı ay sonra cinsel ilişkiye girdiklerini açıklamıştı.

Trump konu hakkında konuşmuyor. Sözcüleri ise iddiaları defalarca reddetti.

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