Poroşenko, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Poroşenko, ABD ile her düzeyde diyaloğun geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.
Tarafların, Ukrayna ile ABD’nin, stratejik ortaklığının geliştirilmesi konularını görüştüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca, Donbas’taki krizin çözümü ve siyasi-diplomatik yolla barışın sağlanması konularını da ele aldıkları ifade edildi.
Görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki, özellikle de Avdeyevka’daki gerilimin tırmanması ve insani durumun kötüleşmesinden derin rahatsızlık duyulduğunun dile getirildiği aktarılan açıklamada, her iki liderin tam ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Ayrıca Poroşenko’nun, Beyaz Saray’a, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.
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