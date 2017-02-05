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Poroşenko, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Poroşenko, ABD Başkanı Trump ile görüştü.15620
  • Giriş : 05.02.2017 / 11:44:00

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump ile görüşme yaptı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Poroşenko, ABD ile her düzeyde diyaloğun geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Tarafların, Ukrayna ile ABD’nin, stratejik ortaklığının geliştirilmesi  konularını görüştüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca, Donbas’taki  krizin çözümü ve siyasi-diplomatik yolla barışın sağlanması konularını da ele  aldıkları ifade edildi.

Görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki, özellikle de Avdeyevka’daki  gerilimin tırmanması ve insani durumun kötüleşmesinden derin rahatsızlık  duyulduğunun dile getirildiği aktarılan açıklamada, her iki liderin tam ateşkesin  acilen sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Ayrıca Poroşenko’nun, Beyaz Saray’a, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak  bütünlüğünü desteklemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

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