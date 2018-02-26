Portekiz, Beşiktaşlı Quaresma'yı konuşuyor
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 devirdiği maçın ardından takımının 2 golünü atan Ricardo Quaresma ülkesinin basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve 3-1'lik galibiyeti getiren Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı.
Yıldız futbolcunun başarılı performansı Portekiz basınında epeyce yer buldu. Record Gazetesi, internet sitesi üzerinden Quaresma'nın trivela golünü özel olarak verip, "Beşiktaş'a zafere taşıdı, başrole çıktı" denildi. Observador sitesi de, "Quaresma, Beşiktaş'a bir Fenerbahçe derbisi zaferi verdi" yorumunda bulundu.
A Bola Gazetesi de, "Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki geri dönüşü ve zaferinde Quaresma vardı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Quaresma'nın şık trivelası ve gol anı videolarla verildi.
O Jogo'da ise, "İstanbul derbisinin kralı Quaresma" başlığı atıldı. Portekizli yıldızın attığı 2 gole vurgu yapıldı. Öte yandan, Portekiz'deki tüm haber sitelerinde Ricardo Quaresma'nın gollerinin videoları paylaşıldı, oldukça beğeni topladı.
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