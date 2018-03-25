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Portekiz'de Ricardo Quaresma göz doldurdu!

Portekiz'de Ricardo Quaresma göz doldurdu!.23818
  • Giriş : 25.03.2018 / 13:59:00

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, milli takımda gösterdiği performansla göz doldurdu.

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Büyüyen Beşik

Ricardo Quaresma, Portekiz'de performansı ile bir kez daha alkışlandı. Beşiktaşlı yıldız, ülkesinin Mısır ile yaptığı hazırlık maçına damga vurdu. Salah 56'da Mısır'ı 1-0 öne geçirdikten sonra 61'de oyuna giren Quaresma, 90+2 ve 90+4. dakikada Ronaldo'nun iki kafa golünün asistini yaptı. Beşiktaşlı futbolcu, “Takımıma yardım etmeye çalıştım ve bunu başardığım için mutluyum” dedi.

Bu arada Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlarda genelde pozitif etki ediyor. Portekizli oyuncu, son 5 sezonda Porto, Beşiktaş ve Portekiz'de yedek kulübesinden geldiği 13 maçta, 3 gol 12 asistlik katkıda bulundu.

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