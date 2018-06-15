Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!
FutbolArena'da yer alan habere göre; İspanyol hükümeti tarafından vergi kaçırdığı belirlenen Cristiano Ronaldo'nun bir süredir devam eden davası sonuçlandı. Ronaldo'nun vergi kaçırdığı ispatlandı ve Portekizli yıldız da suçlamaları kabul etti.
Ronaldo ile İspanyol devlet kurumları arasında yapılan anlaşmada 2 yıllık hapis cezası 16.5 milyon pound para cezasına çevrildi.
Ronaldo'ya eski kulübü Manchester United başta olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği ve Real Madrid'den de ayrılabileceği konuşuluyor.
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