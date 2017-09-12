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Porto-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Porto-Beşiktaş maçı hangi kanalda?.22737
  • Giriş : 12.09.2017 / 08:22:00

Beşiktaş'ın Porto ile karşı karşıya geleceği maç için açıklama geldi.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Porto maçının saat 21,45'te Çarşamba günü Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacağı açıklandı.

Kadrosuna Pepe, Orkan Çınar, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Jeremain Lens gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Porto karşısında çıkacak. Porto Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Porto Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorusunu yanıtı...

Öte yandan Porto - Beşiktaş maçını İngiliz Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıkları ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 2017-2018 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI

26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45

17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45

1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00

21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00

6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45

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