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Porto'da Aboubakar depremi yaşanıyor

Porto'da Aboubakar depremi yaşanıyor.17166
  • Giriş : 19.09.2017 / 16:26:00

Porto'da ünlü oyuncu Vincent Aboubakar, depremi yaşanıyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Aboubakar, ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Marsilya devreye girdi.

RMC'nin haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği isimlerin başında gelen Portolu Vincent Aboubakar, Marsilya'nın teklifi karşısında kulüpten ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya, Aboubakar için Porto'ya 17 Milyon Euro'luk bir teklif sundu. Porto ise bu teklifi reddetti ve Marsilya'dan 20 Milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Porto'daki geleceği henüz netleşmeyen Aboubakar, bu sezon çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetti. Henüz kulübüyle sözleşme yenilemeyen Vincent Aboubakar'ın Porto ile olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek.

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