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Portolu teknik adam: Beşiktaş zor bir takım

Portolu teknik adam: Beşiktaş zor bir takım.19089
  • Giriş : 13.09.2017 / 08:34:00

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Porto'dan açıklama geldi. Teknik adam Conceiçao, siyah-beyazlıların zor bir takım olduğunu belirtti.

Sergio Conceiçao, bulundukları grubun dengeli bir grup olduğundan bahsederken Beşiktaş'tan çekindiği bir oyuncu olmadığını açıkladı. Alex Telles ise Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna değindi.

Sergio Conceiçao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp yarın puanlar almak istiyoruz. İki eksiğimiz var ama elimizdeki 19 oyuncuyla elimizden geleni yapacağız.

''Pereira ve Aboubakar cezalı. İki önemli oyuncudan faydalanamayacağız. Diğer oyunculara güveniyorum. Sahaya süreceğimiz her oyuncu, elinden geleni yapacaktır. Telles ve Aboubakar ile konuştum ama bilgi almadım. Türk futbolunu yeterince tanıyorum. Beşiktaş taraftarıyla oynayan, zor bir takım. Hem taktik hem teknik olarak analizini yaptık. Özelliklerini biliyorum. Bu oyuncularla özel bir çalışma yapmadım. Oyuncuları iyi biliyorum. Benim için bütün oyuncular önemli. Tabii ki Beşiktaş'ın kadrosunda hem tecrübeli hem kaliteli oyuncular var. İsim vermeden onlara karşı önlem alacağız. Özellikle çekindiğim bir oyuncu yok."

TELLES: "BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Alex Telles ise "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyon Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız. Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."

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