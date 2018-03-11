Premier Lig'de Cenk Tosun'dan bir gol daha!
İngiltere Premier Lig 30. haftasında sahasında Brighton’ı konuk eden Everton, mücadeleyi 2-0 kazanırken Cenk Tosun harika bir gol imza attı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmanın 60. dakikasında Gaetan Bong’un kendi kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçerken 76’da Cenk Tosun skoru 2-0’a getiren isim oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız sert bir plaseyle topu üst direkten ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanını 88. dakikasında Wayne Rooney’in kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından gol olmayınca mücadele Everton’ın 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
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