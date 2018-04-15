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Premier Lig'de Manchester City şampiyon

Premier Lig'de Manchester City şampiyon.18212
  • Giriş : 15.04.2018 / 20:29:00

İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.

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İngiltere'de şampiyonun adı belli oldu.

Manchester City, Manchester United'ın evinde West Bromwich'e kaybetmesiyle birlikte ligde bitime 5 hafta kala tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ı 3-1 yenerek liderliğini perçinleyen Manchester City, en yakın rakibi Manchester United'ın West Bromwich'e 1-0 kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

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