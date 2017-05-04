Prens Philip öldü mü? İngiltere karıştı
İngiltere Buckingham Sarayı'nda acil toplantı düzenlendi. Yapılan acil toplantının sebebi olarak İngiltere Prensi Philip'in hayatını kaybetmesi gösterilirken Kraliyet Sarayı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.
İngiltere’de kıdemli çalışanlarının sabahın erken saatlerinde Kraliyet Sarayı Buckingham’a acil toplantıya çağrılmasının ardından, ülkede hareketli dakikalar yaşandı. Tüm gözlerin Buckingham’a çevrilmesinin ardından Kraliyet Sarayı’ndan “Endişelenecek bir durum yok” açıklaması yapıldı. Ancak İngiliz basını ise Prens Philip’in öldüğünü iddia etti. Kraliyet ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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