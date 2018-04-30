Prens Selman: Filistinliler çenesini kapatsın
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail ile Filistin arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamasında Filistinliler için şoke eden sözler sarfetti.
Geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen 'Yahudi Liderler Toplantısı'na katılan Muhammed bin Selman, Filistin ve İsrail toplumu arasında yıllardır süregelen çatışma ve gerginliğin artık bitmesi gerektiğini vurguladı. Selman, 'Filistinlilerin artık ya barışması ya da 'çenelerini kapatması'nın daha iyi olacağını belirterek herkesi şaşırttı.
Salman ayrıca, "Son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu. Ancak onlar tüm önerileri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar." diye konuştu.
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