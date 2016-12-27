Facebook Twitter Rss

'Prenses Leia' hayatını kaybetti

'Prenses Leia' hayatını kaybetti.23184
  • Giriş : 27.12.2016 / 21:47:00

Star Wars'un Prenses Leia'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yıldız Savaşları isimli filmden tanıdığımız Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu.

Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirmişti.

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmış olan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları’nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.

Carrie Fisher, Star Wars filminde canlandırdığı Prenses Leia karakteri ile ünlenmişti.

Canavar Meclisi de deşifre oldu

Prof. Dr. İştar Gözaydın FETÖ'den tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Münir Akça 65 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Münir Akça 65 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Tiyatro sanatçısı Münir Akça 65 yaşında Ordu'da hayatını kaybetti.

'Beethoven Ödülü' Fazıl Say'a verilecek!

'Beethoven Ödülü' Fazıl Say'a verilecek!

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden birisi olan 'Beethoven Ödülü' Fazıl Say'a veriliyor.

 

İşte Cumhurbaşkanlığı ödülleri

İşte Cumhurbaşkanlığı ödülleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen ödüllerin sahipleri belli oldu.

Tuluyhan, şehitlere adanan 10 konser verecek

Tuluyhan, şehitlere adanan 10 konser verecek

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, ekim ve kasım aylarında şehitlere adanan 10 konser verecek.

 

Bozkırın Tezenesi, İstanbul'da türkülerle anıldı

Bozkırın Tezenesi, İstanbul'da türkülerle anıldı

Merhum sanatçı Neşet Ertaş, ölümünün dördüncü yılında Esenler'de düzenlenen programda türküleriyle a

Mecidi: Filmimi seyretmeden yasakladılar!

Mecidi: Filmimi seyretmeden yasakladılar!

Film Arası Dergisi'nin Ekim sayısına konuşan dünyaca ünlü yönetmen Mecid Mecidi, çarpıcı açıklamalar


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya