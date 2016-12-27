'Prenses Leia' hayatını kaybetti
Yıldız Savaşları isimli filmden tanıdığımız Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu.
Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirmişti.
Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmış olan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları’nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
Carrie Fisher, Star Wars filminde canlandırdığı Prenses Leia karakteri ile ünlenmişti.
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