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Prensin eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Prensin eşi trafik kazasında hayatını kaybetti.17215
  • Giriş : 18.06.2018 / 08:44:00

Kamboçya Prensi'nin eşi Ouk Phalla trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Büyüyen Beşik

Kamboçya Prensi Norodom Ranariddh'in eşi Ouk Phalla, Sihanoukville kentinde ters yönden gelen taksinin araçlarına çarpması sonucu hayatını kaybetti..

Kazada ağır yaralanan, eski Kamboçya Kralı Norodom Sihanouk'un oğullarından 74 yaşındaki Ranariddh'in uçakla başkent Phnom Penh'e sevk edildiği belirtildi.

Narin, kazada, Funcinpec Partisi Genel Başkanı olan Prens Ranariddh ve eşi Ouk Phalla ile takside bulunan 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı

TRT

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