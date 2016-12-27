Prof. Dr. İştar Gözaydın FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye devam ediyor. Gediz Üniversitesi'nin öğretim üyesi olduğu bilinen Prof. Dr. Gözaydın, bu soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında OHAL kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi’nden 33 kişi için yakalama kararı çıkarılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, eski sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın da bulunduğu eşi İskender Savaşır tarafından duyurulmuştu.
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