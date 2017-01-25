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Promosyon 600 TL'yi aşacak

Promosyon 600 TL'yi aşacak.21715
  • Giriş : 25.01.2017 / 09:07:00

Özel bankalar, emeklilerin promosyonu için atağa kalktı.

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Hükümet 12 milyon emekli promosyonu için kamu bankaları ile anlaştı. Müşterisini kamu bankalarına kaptrmak istemeyen özel bankalar çıta yükselterek, promosyon ücretini 600-900 TL'ye çıkartabilir.

Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor.

Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor. Promosyon ödemelerinin Şubat'ta ya da en geç Mart'ta başlaması planlanıyor. Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazırladı. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da sağlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak

TRT

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