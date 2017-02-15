Promosyon için 16 banka ile anlaşıldı
Emeklilerin maaşları karşılığında promosyon verilmesi için 16 banka ile imzalar atıldı. Dün Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve PTT arasında imzalar atıldı. Konuya ilişkin SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan açıklama geldi.
Bağlı, promosyon protokolünü 25 bankanın 16'sıyla imzaladıklarını belirterek, "Diğer 9 bankada gelecektir, protokolleri imzalayacağız. En büyük iş ortağımız olan PTT ile protokolümüzü imzalıyoruz" dedi. Şu ana kadar emeklilerin yüzde 95'ine ulaşmış durumda olduklarını anlatan Bağlı, Emeklilerin promosyon imkanından yararlanması için gerekli teknik alt yapıyı tamamladıklarını vurguladı.
KARGODA YÜZDE 20 İNDİRİM
Sabah'ın haberine göre PTT Genel Müdürü Bozgeyik de emeklilere maaş promosyonunun yanında PTT hizmetlerinden de indirimli yararlanma imkanı sağladıklarını bildirerek, emeklilere kargoda yüzde 20, e-ticarette yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde de yüzde 20'lik özel indirim uygulayacaklarını duyurdu. İlk ödemeleri Mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı ödenenlere 375, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak.
MİLLİYET
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