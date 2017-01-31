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Promosyon için tarih açıklandı

Promosyon için tarih açıklandı.20838
  • Giriş : 31.01.2017 / 11:12:00

Banka promosyonu ile ilgili açıklama Bakan Müezzinoğlu'ndan geldi.

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Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği haber için tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek banka promosyonunun Mart ayında ödenmeye başlayacağını duyurdu.

Emeklilere banka promosyonu: Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız.

Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz.

Borçların yeniden yapılandırılması: Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık.

Ahilik Fonu: Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları: Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye Burada hesap ekonomik değil, siyasi.

Anayasa değişikliği teklifi: Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum.

Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak.
CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır.

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararı: Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasi ile buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi krize, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım.

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