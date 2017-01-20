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Promosyon için tarih belli oldu

Promosyon için tarih belli oldu.21715
  • Giriş : 20.01.2017 / 15:17:00

Emeklilerin dört gözle beklediği promosyon için tarih belli oldu.

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Sosyal Sigorta Kurumu (SGK), protokolü hazırladı. 12 milyon emekliye verilecek promosyonla ilgili bankalarla anlaşıldı. Mart ayı itibariyle promosyon ödemeleri başlayacak.

Edinilen bilgiye göre SGK, hem Ziraat, Halk ve Vakıf Bank'ı hem de PTT Bank ile özel bankaları emekli promosyonlarıyla ilgili protokol imzalayacak. Yaklaşık 15 gün önce 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı bankalarla SGK'de toplantı yapılmış, Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı promosyon şartları kendilerine anlatılmıştı. SGK yetkilileri Hürriyet'e, söz konusu toplantıda özel bankaların promosyona ilişkin bir itirazda bulunmadığını, konuyu yetkili organlarından değerlendireceklerini açıklamışlardı.

Aradan geçen 15 günün ardından yetkililer, bu hafta promosyon protokolünü tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta tüm bankalarla tek tek görüşüp imzaların atılacağını söylediler. Hürriyet'e konuşan yetkililer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun onayından sonra protokol imzalarını önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz" dediler.

Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade ettiler.

Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı. Hürriyet'in 4.2 milyon emeklinin durumunu gündeme getirmesi sonrasında SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.

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