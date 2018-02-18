Protesto için 40 bin liralık kayak takımı yaktılar!
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da bir araya gelen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Güney Kore'de devam eden 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda alınan sonuçlara tepki göstermek için kayak takımlarını yaktı.
Ellerinde meşalelerle pistlerde kayarak otellerin önüne gelen çok sayıda kayak hocası ayaklarındaki kayak takımlarını çıkartıp içi ateş dolu kovaya atarak yaktı. Uludağ'da eğlenmeye gelen vatandaşlar da kayak hocalarının düzenlediği ilginç protesto gösterisini şaşkın gözlerle izledi.
Kayak Milli Takımı’nın yıllardır başarısız olmasının tek sebebinin federasyonun yanlış yönetildiğinden kaynaklandığını belirten hocalar, Uludağ'daki pistlerde kayak takımlarını yakarak yönetimi protesto etti.
Yapılan protesto gösterisi hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Kayak Öğretmenleri Dernek Asbaşkanı Kürşat Yıldız, şunları söyledi:
“82 yıldır kış olimpiyatlarına katılamayan bir ülkeyiz. Şu anda ise Güney Kore’de yeni bir kış olimpiyatı yapılmakta. Bizler gibi tüm spor severler televizyonun karşısında heyecan ve umutla ülkemizi Kore’de temsil eden Milli Takım sporcularımızdan sevineceğimiz ya da yüzümüzü güldürecek bir haber bekliyoruz. Ekmeğe muhtaç olan ülkelerin sporcuları bile bizi geçiyor. Bu hezimet kayak sporuna ömür vermiş olan bizleri derinden yaralıyor. Bu kötü sonuçların elde edilmesinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcularımızın en küçük kabahati bulunmamaktadır. Bu sonuçların tek muhatabı devletimizin tahsis ettiği çok yüksek bütçeyi spor ve sporcu için kullanamayan mevcut kayak federasyonu yönetimidir. Kısa bir değerlendirme yapacak olursak en çok kar alan dağ biz de, en büyük bütçe bu dönemde tahsis edildi, Avrupa’nın en genç ve spor yapacak çağdaki nüfusuna sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti 17 kez kış olimpiyatlarına katılıyor en büyük bütçe ve devlet desteğine rağmen kayak tarihinin en kötü sonuçlarını almaktayız. Bütün bunların sebebi yanlış hocalar yanlış yerde yapılan organizasyonlar. Mevcut kayak federasyonu yönetimini spor ve başarı dışında başka işlere odaklanmış olması ve camianın aslı unsurlarına uyguladığı zulümden kaynaklanmaktadır. Basın ve devlet büyüklerimizle sırıtarak fotoğraf çektiren federasyon başkanı bu kareleri camiye için tehdit malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu davranışında devlet büyüklerimiz tarafından duyulup gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur. Kayak sporuna ömür vermiş olan bizler bu hezimetten duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek için yaşamımızın bir parçası olan kaynaklarımızı ve spor ekipmanları mızı ateşe atıyoruz.”
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