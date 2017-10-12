PSG Başkanı Al Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!
Yaz aylarında yaptığı flaş transferlerle öne çıkan PSG'de Başkan Al Khelaifi zor günler geçiriyor.
PSG Başkanı ve aynı zamanda BeIN Medya CEO'su Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası yayın haklarını BeIN SPORTS'un alması için FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İsviçre federal savcılarının açtığı soruşturmanın gerekçesi olarak Al-Khelaifi'nin 2018, 2022, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın yayın hakları için FIFA'nın eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet teklif etmesi iddiası gösterildi.
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