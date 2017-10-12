Facebook Twitter Rss

PSG Başkanı Al Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!

PSG Başkanı Al Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!.19354
  • Giriş : 12.10.2017 / 20:34:00

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi hakkında rüşvet teklif ettiği iddiasıya soruşturma başlatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yaz aylarında yaptığı flaş transferlerle öne çıkan PSG'de Başkan Al Khelaifi zor günler geçiriyor.

PSG Başkanı ve aynı zamanda BeIN Medya CEO'su Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası yayın haklarını BeIN SPORTS'un alması için FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İsviçre federal savcılarının açtığı soruşturmanın gerekçesi olarak Al-Khelaifi'nin 2018, 2022, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın yayın hakları için FIFA'nın eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet teklif etmesi iddiası gösterildi.

İş mahkemeleri tasarısına onay

Mardin'de PKK'ya ağır darbe!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Monaco- Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Monaco- Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş salı günü saat 21.45'te Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin PFDK kararları için yaptığı itirazı reddetti.

 

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi

Teknik adam Şenol Güneş, oyuncularını yeni maçlar için uyardı.

İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde gruplar

İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde gruplar

UEFA tarafından ilk kez düzenlenecek olan ligin grupları belli oldu.

 

Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler

Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!

Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!

Golcü oyuncu Wesley Sneijder ile ilgili bir internet sitesi anket yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya