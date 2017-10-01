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PSG'de Neymar-Cavani krizine çözüm bulundu

PSG'de Neymar-Cavani krizine çözüm bulundu.22185
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:14:00

Fransız ekip Paris Saint Germain'de yıldız futbolcular Neymar ile Cavani arasında yaşanan penaltı krizine çözm bulundu.

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PSG'de Neymar ve Cavani arasındaki kriz sona erdi. Bordeux maçında Brezilyalı yıldız her iki vuruştan da topu ağlara göndererek tartışmalara şimdilik son verdi.

Fransa Ligue 1’de Paris Saint Germain, sahasında Bordeaux’yu 6-2 mağlup ederken gözler aralarında penaltı ve serbest vuruşları kullanma konusunda sıkıntı olan Neymar ve Cavani’deydi. Daha önce Neymar’ın, Dani Alves’in de yardımıyla serbest vuruş kullanması, penaltıyı ise Brezilyalı yıldızın ısrarına rağmen Cavani’den sert bir cevap alması, takımda kriz olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak ligde son oynanan Bordeaux maçında Neymar, hem 5. dakikada kazanılan serbest vuruşta hem de 40. dakikadaki penaltıda topun başına geçen isim oldu. İki vuruşta da topu ağlara göndermeyi başaran Neymar, Cavani’nin duran top hegemonyasına şimdilik son vermiş oldu. Karşılaşmada Neymar’ın pasıyla bir gol atan Cavani ise 222 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Brezilyalı yıldıza duran topları teslim etmiş oldu. Paris Saint Germain’i farka götüren diğer goller ise Thomas Meunier, Julian Draxler ve Kylian Mbappe’den geldi.

Bordeaux’nun Younousse Sankhare ve penaltıdan Malcom ile bulduğu goller ise farkın azalmasından öteye geçemedi.

Bu galibiyetle puanını 22 yapan Paris Saint Germain, şampiyonluk yarışındaki rakibi Monaco ile arasındaki puan farkını 3’e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Ligde ilk mağlubiyetini alan Bordeaux ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.

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