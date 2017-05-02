PTT: Telefonlarınızdan bu uygulamayı kaldırın
Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), vatandaşları sahte Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin uyarı yaptı. PTT, Android işletim sistemine sahip telefonlarda sahte yazılımın tespit edildiğini belirterek, müşterilerden söz konusu yazılımı silmelerini istedi.
Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu kaydedilerek, "Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların 'Google Play'den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
MİLLİYET
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