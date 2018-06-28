PÜİS'ten akaryakıta zam açıklaması!
Sosyal medyada yayılan 1 Temmuz'dan itibaren akaryakıta Özel Tüketim Vergisi'nin aralıklı olarak artırılacağı ve zam geleceği iddiası üzerine PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş açıklama yaptı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş yaptığı yazılı açıklamada, iktidardan kendilerine "akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinde herhangi bir artış öngörülmediği" bilgisi ulaştığını kaydetti.
Bazı dağıtım şirketlerinin de bayilerine benzer şekilde zam iddialarını içeren mesaj gönderdiğini aktaran Okumuş, "1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinin aralıklı olarak artırılacağı ve bunun pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış ve bazı dağıtım şirketleri bayilerine bu içerikte mesajlar göndermiştir. Asılsız olan bu tür bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.
NTV
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