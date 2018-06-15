Pusu kuran hainler neye uğradığını şaşırdı!
Diyarbakır’ın İlçesi’nde Palahin Tepa Bölgesi’nde pusu atan güvenlik güçleri PKK’nın sözde Mazlum-Akdağ bölge sorumlusu Fatih Kırtay ile Rojbin Akyol etkisiz hale getirdi. Operasyonda ölen PKK’lıların üzerinde makineli tüfek ile kaleşkinof silah ve el bombaları ile roketatarlar ele geçirildi.
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