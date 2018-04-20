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Pusula için AK Parti'den açıklama geldi

Pusula için AK Parti'den açıklama geldi.18293
  • Giriş : 20.04.2018 / 12:18:00

Cumhurbaşkanlığı pusula için AK Parti'den açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası merak konusu olan Cumhurbaşkanlığı pusula ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt geldi.

"Adayların, ismi, resmi ve mühür yeri olacak, ittifak edı yer almayacak." dedi.

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