Pusula için AK Parti'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası merak konusu olan Cumhurbaşkanlığı pusula ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt geldi.
"Adayların, ismi, resmi ve mühür yeri olacak, ittifak edı yer almayacak." dedi.
NTV
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek.
Elitaş: TBMM kapanmadan görüşülmeli
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kritik açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıkladı, halk telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası vatandaşlar telefona sarıldı.
AK Parti'den oy oranı açıklaması
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yapılan son anket hakkında açıklama yaptı.