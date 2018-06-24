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Pusulalar askeri helikopterle taşındı

Pusulalar askeri helikopterle taşındı.19356
  • Giriş : 24.06.2018 / 09:14:00

Seçimde kullanılacak oy pusulaları, Diyarbakır ve Siirt'e askeri helikopter ile taşındı.

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Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları, Diyarbakır ve Siirt'e askeri helikopter ile taşındı.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı.

Siirt

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine götürdü.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

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