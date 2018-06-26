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Pusulaya numarasını yazdı

Pusulaya numarasını yazdı.16379
  • Giriş : 26.06.2018 / 08:40:00

Konya'da bir kadın, Erdoğan'a ulaşmak için pusulaya numarasını yazdı.

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Sepet Beşik

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan bir kadın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için pusulaya bir not ile beraber numarasını yazdı.

Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi’ndeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu’nda oy kullanan M.B. isimli kadın, pusulasının üzerine not bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre M.B., Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına “Size ulaşmak istiyorum C.başkanım” notunu ve telefon numarasını yazdı.

HABERTURK

İngiltere'den Erdoğan'a telefon

Dışişleri'nden seçim açıklaması

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