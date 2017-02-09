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'Putin AB'yi bölmek istiyor'

'Putin AB'yi bölmek istiyor'.15956
  • Giriş : 09.02.2017 / 10:24:00

Avrupa Birliği'nin kaderi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Avrupa Parlamentosu'nun Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın AB'yi parçalamak, Rus lider Putin'in ise Avrupa Birliği'ni bölmek istediğini iddia etti.

Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği'nin (AB) reform yapmaması durumunda "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Başkanı Verhofstadt, BBC'ye yaptığı açıklamada, birliğin değişik kaynaklardan gelen baskılar altında bulunduğunu belirtti.

Birlik açısından sorunun büyüklüğüne dikkat çeken Verhofstadt, "Şu anda AB üzerindeki baskıya bakacak olursak, Trump AB'nin parçalanacağını düşünüyor, aynı zamanda AB'yi bölmek isteyen Vladimir Putin var." dedi.

Avrupa'nın aynı zamanda terörizm, AB içindeki milliyetçiler ve İngiltere'nin AB'den çıkması (Brexit) ile de karşı karşıya olduğunu belirten Verhofstadt, "Dolaysıyla mevcut durum AB açısından varoluşsal bir an. Reform yapma zamanı geldi. Aksi takdirde (AB) yok olabilir." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da geçen hafta birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu dış tehditler arasında saymıştı.

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