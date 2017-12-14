Putin açıkladı! Dünya basını orada!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği basın toplantısında Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve Kudüs gibi konuları ele alması bekleniyor.
Elinde 'Bay bay Putin' yazan gazeteci, bu ifadenin 'Büyük baba Putin' anlamına geldiğini söyleyince, gerginleşen ortam sakinleşti.
Basın toplantısının başında sosyo-ekonomik kalkınma alanındaki mevcut durumla ilgili açıklama yapan Putin, "Rusya geleceğe yönelmeli. Siyasi sistem esnek olmalı ve ekonomi ileri teknolojiye dayanmalı" dedi.
Putin, "Rusya için temel konular altyapı, eğitim ve sağlık" ifadesini de kullandı.
Seçim programının neredeyse hazır olduğunu söyleyen Putin, "Programda altyapı, sağlık, eğitim alanlarında kalkınmaya, maaşların artmasına odaklanacağım" diye konuştu.
Putin, Rusya'da etnik köken konusunda akut bir durum olmadığından emin olduğunu söyledi.
"Rusya'da siyasi ortam rekabetçi olmalı" diyen Putin, "Bunun için çaba sarf edeceğim. Ancak elbette kendi rakiplerimi yetiştirecek kişi ben değilim. Şu anda mevcut iktidarın rakibi yok" diye konuştu.
Rusya'nın en büyük basın toplantısını izlemek için bin 600'den fazla gazetecinin akreditasyon işlemleri tamamlandı. Basın toplantısını izleyen gazetecilerin sayısı her yıl artıyor. Basın toplantısının 'büyük' olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri de, Putin'in kendisine yöneltilecek sorulara verdiği yanıtları bu kadar fazla sayıda gazetecinin takip ediyor olması.
Kremlin'den yapılan bir açıklamaya göre, bu yılki basın toplantısını, AFP haber ajansı, Bloomberg haber ajansı, CNN televizyonu, The Guardian gazetesi, Şinhua haber ajansı gibi büyük yabancı basın kuruluşlarının yanı sıra bir dizi yerel ajansın muhabirleri de izliyor.
Basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden bir diğeri de belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor. Putin'in bu yıl 13. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakika sürdü.
Basın toplantısında Putin'e, Suriye'yle ilgili gelişmeler ve Başkan Donald Trump döneminde ABD ile olan ilişkilerden Rusya'daki sosyal ve ekonomik problemlere kadar bir dizi farklı soru yöneltilmesi bekleniyor.
Diğer taraftan Putin'in geleneksel büyük basın toplantıları genelde perşembe gününe denk geliyor. Fakat geçen yıl Putin basın toplantısını ilk kez ertelemiş ve bir cuma günü düzenlemişti. Bunun sebebi o yıl 22 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan toplantıdan birkaç gün önce Rusya'nın o dönemki Ankara büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta kurban gitmesiydi.
Bu arada basın toplantısı bu yıl Rusya'da Mart 2018'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırlıkların başladığı bir döneme denk geliyor. Nitekim Putin de birkaç hafta önce seçimlerde yenide aday olacağını açıklamıştı.
Basın toplantısı Rusya'da Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal televizyonları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii radyolarından canlı olarak yayınlanıyor.
SPUTNİK
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