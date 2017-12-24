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Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı

Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.14057
  • Giriş : 24.12.2017 / 11:55:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 56. doğum gününü kutladı.

Putin mesajında "Sayın İlham Haydaroviç Aliyev. Doğum gününüzü kalpten kutlarım. Azerbaycan, sizin yönetiminiz altında sosyoekonomik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve güncel uluslararası sorunların çözümünde aktif rol oynuyor. Rusya'nın gerçek dostu olarak siz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunuyorsunuz. Kısa süre önce Soçi ve Tahran'da yaptığımız görüşmeleri anımsayarak, sizinle yapıcı diyaloğu ve verimli çalışmaları sürdürmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Aliyev'e sağlık, mutluluk, refah ve başarılar dileyen Rus lider, Aliyev'in ailesine de selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

24 Aralık 1961 yılında dünyaya gelen Aliyev, 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

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