Putin, Amerika'yı suçladı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni kimyasal silahlarını imha etmemekle suçladı.
TRT
DİĞER HABERLER
Irak'tan İran'a kritik ziyaret
Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran'a ziyaret gerçekleştirdi.
Harekete geçildi! Facebook yasaklanıyor!
Rusya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kaldırılabileceği öğrenildi.
Macron'dan ortak ordu açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin yeni politikası hakkında konuştu.
Bu fotoğraftaki Canan Karatay değil
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ağırladığı Thelma Bishop, tıpkı Canan Karatay'a benziyor.
Barzani'ye 3 gün süre verildi
Irak, Barzani'ye 3 gün süre verildiğini duyurdu. Aksi durumda tüm uçuşlar yasaklanacak.