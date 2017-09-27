Facebook Twitter Rss

Putin, Amerika'yı suçladı!

Putin, Amerika'yı suçladı!.14321
  • Giriş : 27.09.2017 / 17:11:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni kimyasal silahlarını imha etmemekle suçladı.

TRT

Göztepe, Samuel Eto ile masaya oturuyor

Irak'tan İran'a kritik ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irak'tan İran'a kritik ziyaret

Irak'tan İran'a kritik ziyaret

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Harekete geçildi! Facebook yasaklanıyor!

Harekete geçildi! Facebook yasaklanıyor!

Rusya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kaldırılabileceği öğrenildi.

 

Macron'dan ortak ordu açıklaması

Macron'dan ortak ordu açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin yeni politikası hakkında konuştu.

Rusya'dan referandum açıklaması!

Rusya'dan referandum açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan referanduma ilişkin açıklama geldi.

 

Bu fotoğraftaki Canan Karatay değil

Bu fotoğraftaki Canan Karatay değil

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ağırladığı Thelma Bishop, tıpkı Canan Karatay'a benziyor.

Barzani'ye 3 gün süre verildi

Barzani'ye 3 gün süre verildi

Irak, Barzani'ye 3 gün süre verildiğini duyurdu. Aksi durumda tüm uçuşlar yasaklanacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya