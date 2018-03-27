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Putin ateş püskürdü

Putin ateş püskürdü.18210
  • Giriş : 27.03.2018 / 15:06:00

Rus lider Putin, ülkesinde yaşanan yangın faciasına ilişkin açıklama yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya'nın Kemerovo kentinde alışveriş merkezinde çıkan ve 40'ı çocuk 64 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın ile ilgili sorumlulara ateş püskürdü.

Bu yangının 'cürme dönüşmüş ihmalkarlık ve sorumsuzluk' olduğunu söyleyen Putin, bakanlarla yaptığı görüşmede de bu felaketin sorumlularına ateş püskürdü. Bu arada, Rusya'da hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bir AVM’de çıkan yangında ölenlerin anısına bölgeye çiçek ve oyuncak koyanlar, dün yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin de bu sabah kente gelip olay yerinde incelemelerde bulundu ve olayın nedeninin "cürme dönüşmüş ihmalkarlık ve sorumsuzluk" olduğunu söyledi. 

Rusya lideri, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından yetkililerle yaptığı toplantıda kameraların önünde değerlendirmelerde bulunurken sert eleştiriler yaptı. Putin, "Bize neler oluyor? Bu bir savaş durumu ya da madende beklenmedik bir anda metan gazı patlaması değil! İnsanlar, çocuklar buraya dinlenmeye geldiler. Bir yandan demografik sorunlar hakkında konuşuyoruz, öbür yandan ne uğruna bu kadar insanımızı kaybediyoruz... Cürme dönüşmüş ihmalkarlık ve sorumsuzluk yüzünden... Nasıl böyle bir şey olabilir?" dedi.

Hastanedeki 13 yaralıyı ziyaret eden Putin, sorumluların cezalandırılacağı sözü verdi.

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