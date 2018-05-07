Putin, başbakan olarak yine o ismi seçti
Rusya'da hükümetin istifasının ardından yeni dönem başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakan olarak bir kez daha Dimitriy Medvedev'i seçti.
Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.
Anayasaya göre, Putin’in en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekirken, söz konusu teklifin de Duma tarafından en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.
Rusya'da 18 yıldır görevde olan Vladimir Putin, başbakan adayı olarak Dimitriy Medvedev'i yeniden aday gösterdi.
Putin, Rusya’nın yeni başbakanı ve kabine üyelerine yönelik tercihiyle ilgili daha önce bir açıklama yapmamıştı. Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’e “sadakatini” ispatlayan Medvedev’i tekrar aynı göreve getireceğini bekliyordu.
HÜRRİYET
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