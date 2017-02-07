Putin beklenen onayı verdi
Rusya’nın Federal Yasası Hukuki Bilgi sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk Akımı projesinin onaylanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Meclisin alt kanadı Duması söz konusu anlaşmayı 20 Ocak tarihinde, Federasyon Konseyi ise 1 Şubat tarihinde onaylamıştı.
Rusya ve Türkiye 10 Ekim 2016 tarihinde Türk Akımı projesinin hükümetlerarası anlaşmasını imzaladı. Belge Karadeniz’in derinliklerinden 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki doğalgaz boru hattının inşa edilmesini öngörüyor.
Birinci boru hattı Türk piyasası için, ikincisi ise Avrupa ülkeleri için kullanılacak. İkinci boru hattının inşaatı Avrupalı tüketicilerin taleplerine bağlı olacak.
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