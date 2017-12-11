Putin bugün Ankara'ya geliyor!
Rusya ile Türkiye arasındaki olumlu siyaset devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Ankara'ya geliyor.
Kudüs konusunda liderlerden çatışmayı değil barışmayı, barıştırmayı sağlamalarını beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin’le de hem bu meseleyi hem de Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz” dedi. İki lider, en son 23 Kasım’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katıldığı Soçi zirvesinde bir araya gelmişti.
HABERTURK
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