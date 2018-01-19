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Putin buz gibi suya girdi

Putin buz gibi suya girdi.22817
  • Giriş : 19.01.2018 / 10:31:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eksi 7 derecede buz gibi suya girdi.

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Sepet Beşik

Dünyanın en güçlü liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsa Peygamberin vaftiz edilmesinin yıldönümünde dünyaya meydan okudu. Putin, eksi 7 derecede buz gibi suya girdi.

Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mi?” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle dalıverdi. Böylece Putin bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı.

Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı?” tartışmasıyla birlikte başladı. Amerikan lideri Donald Trump 12 Ocakta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek taze sağlık raporu almıştı

TRT

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