Putin, Suriye'ye keskin nişancı gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de yaşanan karışıklığa Çeçen keskin nişancılarla müdahale etmeye hazırlanıyor.
Beşar Esad'ın ülke topraklarını hızla geri almasını sağlayacak keskin nişancılardan oluşan Çeçen tugayı Putin'in talimatı ile Suriye topraklarına giriyor.
The Daily Beast’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı’nın “Şama” adındaki keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını Suriye’ye gönderdiği ileri sürüldü.
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