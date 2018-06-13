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Putin'den darbe açıklaması

Putin'den darbe açıklaması.14321
  • Giriş : 13.06.2018 / 13:07:00
  • Güncelleme : 13.06.2018 / 13:10:58

Rusya Devlet Başkanı Putin, darbe günü ne yaptığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991 yılında yapılan darbe günü ne yaptığını açıkladı. Putin, o gün  Leningrad Belediyesi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak için istifa dilekçesi sunduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Putin, St. Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kişisel ve siyasi hayatının anlatıldığı “Sobçak Davası” adlı belgesel filmde Sobçak ilgili bir anısını anlattı.

O dönemde KGB üyesi olan ve Leningrad (günümüzde St. Petersburg) Belediyesi'de görev yapan Putin, 1991 yılındaki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını şöyle aktardı: "Bir yandan Anatoliy Sobçak için çalışıyordum ve Sobçak, hükümetin, (Boris) Yeltsin'in tarafındaydı. Diğer yanda darbe girişimi vardı ve güvenlik güçleri darbeyi gerçekleştirenlerin tarafındaydı. Aynı anda her iki tarafta olamazdım. Kararımı vermiştim."

O dönemde kendisi için en doğru adımın dilekçe yazarak istifa etmek olduğunu kaydeden Putin, Sobçak'ın aldığı bu karar karşısında "Pekala, dediğiniz gibi yapın" yanıtını verdiğini ifade etti.

Sobçak'ın daha sonra dönemin KGB Başkanı Vladimir Kryuçkov'a telefon ettiğini anlatan Putin, Kryuçkov'un Sobçak'ı en uzak yere sürmesini beklediğini ancak aksine birkaç gün içinde istifa dilekçesini imzaladığını belirtti.

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