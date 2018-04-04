Putin'den açıklama: Yenilgiye uğratıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de yaşanan kaos ile ilgili yaptığı açıklamasında terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını ancak örgütün dünyada kanlı saldırılar düzenleme olasılığının bulunduğunu belirtti.
Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’na mesaj gönderdi.
Putin’in mesajını Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev okudu. Putin, terör örgütü DAEŞ'in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını ancak dünyanın her tarafından saldırı gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu söyledi.
DAEŞ'in hala büyük yıkım potansiyeli olduğunu belirten Putin, "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ya da bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor” dedi.
DAEŞ'in büyük oranda geriletildiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yakında Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.
NTV
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