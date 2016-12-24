Facebook Twitter Rss

Putin'den ateşkes açıklaması: Çok yakın

Putin'den ateşkes açıklaması: Çok yakın.14151
  • Giriş : 24.12.2016 / 14:39:00

Putin, Suriye'de ateşkes yapılması konusunda çok kararlı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Suriye'de kan durulmuyor. Terör örgütlerinin cirit attığı bölgede teröristlere karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı da başarı ile devam ediyor.

Suriye için son açıklama Putin'den geldi. Rus lider, Moskova'da yapılan mutabakat sonrası ateşkes için kolları sıvadı.

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin, Halep tahliyelerinin ardından amaçlarının bütün Suriye'de ateşkes sağlamak olduğunu söyledi. Barış görülmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenebileceğini belirten Putin, "Bu görüşmeye, Türkiye, İran, Esed hazır, Nazarbayev görüşme ortamını hazırlama hususunda hazır" dedi.

Putin, "Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı.'' dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suri¬ye'de 2011 yılından beri devam iç savaşla ateşkesi sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavroVun yardımcısı Gennady Gatilov da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerde Suriye'nin genelinde uygulanacak bir ateşkes planının konuşulacağını söyledi. Galilov. Ocak ayının ortalarında Türkiye, İran ve Rusya'nın katılacağı görüşmelerin ana konusunun Suriye'de ülke genelinde bir ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. Salı günü Moskova'da ya¬pılan görüşmelerde üç ülkenin savunma ve dışişleri bakanları Suriye'de barışın sağlan¬masına katkıda bulunmak için hazınz mesajları vermişti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hal ta Japonya'ya yaptığı ziyaretinde, Astana'da yapılacak görüşmelerin Cenevre'nin devamı niteliğinde olacağını belirtmişti. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikle Suriye'de barışın devamını önereceklerini söylemişti.

Putin ayrıca, Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım.

Putin'in düzenlediği yıllık basın toplantısına 1437 gazeteci katılarak rekor kırdı.

PKK'ya son uyarı: Vururuz!

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PKK'ya son uyarı: Vururuz!

PKK'ya son uyarı: Vururuz!

Neçirvan Barzani, PKK hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail: ABD tek dostunu kaybetti

İsrail: ABD tek dostunu kaybetti

Birleşmiş Milletler'in İsrail için verdiği karara ülkeden tepkiler geldi.

 

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

Amerika, Suriye polikasının başarısız olduğunu ve çöktüğünü itiraf etti.

Almanya'da OHAL sinyali

Almanya'da OHAL sinyali

Almanya saldırı sonrası Verileri Koruma Kanunu'nun kapsamını genişletti.

 

Rusya'da patlama!

Rusya'da patlama!

Rusya'da büyük bir patlama meydana geldiği, patlama sesinin geniş bir alandan duyulduğu kaydedildi.

Rusya'dan açıklama: İlişkiler donduruldu

Rusya'dan açıklama: İlişkiler donduruldu

Rusya, Amerika ile gerilen ilişkiler ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya