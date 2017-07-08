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Putin'den çarpıcı ABD açıklaması

Putin'den çarpıcı ABD açıklaması.14057
  • Giriş : 08.07.2017 / 17:33:00

Rus lider Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde buluan Putin çarpıcı sözler sarfetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını yorumladı ve pragmatik bulduğunu belirtti.

Putin ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ardından "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik" dedi.

G20 zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik. Putin ateşkes uzlaşısı da bu değişen yaklaşımın sonucu." ifadelerini kullandı.

le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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