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Putin'den Erdoğan'a yılbaşı mesajı!

Putin'den Erdoğan'a yılbaşı mesajı!.14321
  • Giriş : 30.12.2017 / 12:52:00

Rus lider Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yolladı.

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Sepet Beşik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılını kutladı. Putin, mesajında Moskova ve Ankara'nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere 'Ortadoğu'da terörizmin yayılmasında önüne duvar örülmesini sağladığını vurguladı.

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