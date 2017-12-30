Putin'den Erdoğan'a yılbaşı mesajı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılını kutladı. Putin, mesajında Moskova ve Ankara'nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere 'Ortadoğu'da terörizmin yayılmasında önüne duvar örülmesini sağladığını vurguladı.
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