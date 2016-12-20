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Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı

Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı.17218
  • Giriş : 20.12.2016 / 09:02:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 09:01:09

Rus lidr Vladimir Putin, Andrey Karlov'a yapılan suikast sonrası talimatı verdi.

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Resim sergisinde uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Andrey Karlov için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir karar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.              

Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız." dedi.              

Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

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