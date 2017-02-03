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Putin'den flaş karar! 16 generali görevden aldı

Putin'den flaş karar! 16 generali görevden aldı.14057
  • Giriş : 03.02.2017 / 12:45:00
  • Güncelleme : 03.02.2017 / 12:45:59

Rus lider Vladimir Putin, ülkesinde önemli bir karara imza attı.

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Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden olmak üzere16 generali görevinden aldı. Değişikliğin nedeni açıklanmadı.

Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi. Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor. Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar.

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