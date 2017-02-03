Putin'den flaş karar! 16 generali görevden aldı
Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden olmak üzere16 generali görevinden aldı. Değişikliğin nedeni açıklanmadı.
Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi. Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor. Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar.
DİĞER HABERLER
Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım
Trump'ın güzelliği ile dillerde olan kızı Arabella, ilginç bir paylaşımda bulundu.
Netanyahu'ya büyük şok! İstifaya çağırdılar
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde protesto edildi.
Trump'tan tehdit: Asker gönderelim
Uyguladığı dış politika eleştiri yağmuruna neden olan Trump'tan yeni açıklama geldi.
Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı
Rusya Federasyonu Konseyi'nin Türk Akımı anlaşmasını onayladığı öğrenildi.