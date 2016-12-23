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Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Putin'den flaş Türkiye açıklaması.14151
  • Giriş : 23.12.2016 / 15:06:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 15:10:52

Rusya'dan Türkiye ile olan ilişkilerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, suikast sonrası Rus-Türk ilişkilerinin nasıl etkileneceğinin yanıtını verdi.

Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın gelecek hafta açıklanacağı duyuruldu.

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık’ta açıklanacağını bildirdi.  Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.

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