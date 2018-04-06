Putin'den Fransa'ya kritik telefon
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, Suriye'de devam eden çatışmayı sonlandırmak ve siyasi çözüm çabalarının önünü açmak için Putin'in nüfuzunu kullanmasını rica etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'deki askeri anlaşmazlıların sona erdirilmesi çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye'deki nüfuzunu kullanmasını talep etti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, sivil halkın korunması için son aylarda artış gösteren askeri çatışmaların sona erdirilmesinin altını çizdi" denildi.
Fransa ve Rusya arasındaki düzenli diyaloğun Suriye'deki sorunun çözümünde daha fazla somut adım atılmasına zemin hazırlayacağı ifade edildi.
NTV
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