Putin'den 'Reina' mesajı
Putin, Reina gece kulübüne yapılan saldırıdan sonra bir mesaj yayınlayarak Türk yetkililere taziye mesajlarını iletti.
Putin, saldırının yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşmesine dikkatleri çekerek "bundan daha kötü bir suç düşünemiyorum" dedi.
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Putin şunları söyledi:
"Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şekilde yanıt vermek. "
Putin, bu kötülükle mücadelede Rusya'nın, Türkiye'nin güvenilir bir partneri olduğunu ve olacağının altını çizdi.
Putin, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.
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