Putin'den Suriye ile ilgili önemli açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile yaptığı görüşme sonrası Suriye için önemli açıklamalarda bulundu.
Nazarbayev ise yaptığı açıklamada Astana'da yapılacak görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü Rusya, İran, Türkiye ve Esad rejiminin Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması konusunda uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye için bir sonraki adımın ülke çapında ateşkes olduğunu da ifade etmişti.
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