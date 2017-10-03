Putin'den Trump'a başsağlığı mesajı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde bir konsere yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a başsağlığı mesajı yolladı.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Trump’a gönderdiği mesajında “Onlarca sivilin hayatını alan cinayet, zulmüyle şok ediyor.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.
TRT
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